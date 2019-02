Da Kors scintilla lo spirito Studio 54

(ANSA) - NEW YORK, 13 FEB - La New York di Michael Kors e' un melting pot dello stile, una convergenza di teatro, film, ballo e moda. Lo scintillio del leggendario Studio 54 ricreato con la performance live, nel gran finale, di Barry Manilow che canta "Copacabana" con Bella Hadid e Fran Summers. Per celebrare i 35 anni di impegno nel mondo della moda, Michael Kors e' tornato al suo primo anno a New York: il magico 1977. "Tutto avveniva in pochi isolati di Manhattan, tra lo Ziegfield Theatre, Carnegie Hall, la Roseland Ballroom e i ballerini 'off duty'. Bill Cunningham fotografava la moda di strada. Quell'anno apri' anche Studio 54", il leggendario locale degli impresari Ian Schrager e Steve Rubell a cui e' ispirata la nuova linea autunno 2019 presentata nel maestoso teatro di Cipriani Wall Street davanti a 700 persone, tra cui Kate Hudson, l'influencer Olivia Palermo e la famiglia Douglas al completo: Michael, Catherine Zeta Jones e la figlia Carys.