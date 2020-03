Video appello di Tiziano Sclavi, restate in casa

"Restate in casa dobbiamo fare tutti la nostra parte. Anche senza sintomi possiamo essere infetti": anche lo scrittore e fumettista Tiziano Sclavi, il creatore di Dylan Dog, con un video messaggio fa appello ai suoi tanti fan della serie a fumetti di maggior successo di sempre. "Faccio fatica ad apparire in video - dice l'artista citando la moglie Cristina come camerawoman - faccio eccezione per ringraziare i sanitari, quei medici e infermieri martiri. Sono a casa nel mio studio - aggiunge con una panoramica dell'ambiente - è un gran casino qui, lavoro il meno possibile e gioco con mia moglie ai videogiochi".