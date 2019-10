'100 Gianni Rodari', parte la festa per centenario 2020

Storie, filastrocche, articoli di approfondimento, materiali scaricabili per insegnanti, poster stampabili, quiz e tanto altro per un anniversario speciale che, proprio per questo, prende il via un anno prima, con protagonista assoluta la fantasia. E' quello per i cent'anni dalla nascita di Gianni Rodari che si festeggiano il 23 ottobre 2020. Ma tra pochi giorni, il 23 ottobre, parte il countdown in vista delle celebrazioni su www.100giannirodari.com, scandito da nuove pubblicazioni e iniziative. A inaugurare '100 Gianni Rodari' sono le Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni che, in quanto editori unici dell'opera del Premio Andersen 1970, considerato il Nobel della Letteratura per l'infanzia - nato a Omegna il 23 ottobre 1920 e morto a Roma il 14 aprile 1980 - hanno messo in cantiere nuove edizioni ed eventi. Tra i primi titoli 'Cento Gianni Rodari - Cento storie e filastrocche - Cento illustratori' e 'La Freccia Azzurra' con l'introduzione di Neri Marcorè e le illustrazioni di Camilla Pintonato.