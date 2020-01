Al via crowdfunding per co-fondare WikiPoesia

WikiPoesia, "La Wikipedia della Poesia", dopo il primo congresso nazionale di Domodossola lancia una campagna di crowdfunding per raccogliere 1.258 euro necessari a proteggere il marchio "WikiPoesia" e dare un futuro stabile alla community che ruota intorno al mondo della poesia contemporanea.

"Chiediamo a tutti gli amanti della poesia di progettare con noi WikiPoesia - afferma Renato Ongania (presidente) - Il congresso di Domodossola ha incaricato gli organi di WikiPoesia di dare una struttura solida al progetto. La primissima raccolta fondi inizierà tra qualche giorno e servirà a registrare il marchio a livello comunitario. Il preventivo dell'ufficio brevetti che abbiamo interpellato ci ha notificato che servono 1.258,02 euro. Come presidente avrei potuto provvedere di persona, ma non si tratta di un progetto personale, la poesia è di tutti e anche questo progetto è aperto a tutti nella massima trasparenza. Con 40 persone o associazioni che versano 30 euro avremo le risorse necessarie per la registrazione del marchio".

WikiPoesia è un progetto nato il 21 marzo 2019 e raccoglie informazioni enciclopediche relative a circa 500 premi di poesia che si svolgono in Italia. La piattaforma di crowdfunding scelta è eppela - http://eppela.com/wikipoesia il cui slogan è "Il futuro si fa in tanti" - ed il progetto si chiama "WikiPoesia - enciclopedia poetica".

"Non vogliamo problematizzare la poesia - afferma Renato Ongania - ci adoperiamo perché divenga patrimonio di tutti e ci appelliamo a coloro che sono più sensibili alla Libertà di Pensiero e alla conoscenza condivisa". (ANSA).