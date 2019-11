Laurea honoris causa a Patti Smith a Padova

L'Università di Padova assegna a Patti Smith una laurea honoris causa in "Lingue e Letterature europee e americane" .

La "sacerdotessa del rock" che negli anni Settanta si traferì - con in tasca 5 dollari, uno spray e una copia rubata delle Illuminations di Rimbaud - dall'Illinois alla New York di Lou Reed e dei Velvet Underground per cominciare una carriera artistica che l'avrebbe condotta a essere la Patti Smith che noi conosciamo, sarà quindi il 28 novembre nell'Aula Magna di Palazzo del Bo dove terrà un concerto-reading riservato alla comunità accademica del suo nuovo tour "Words and Music".

"Per Patti la parola è dialogo fra arte e società, sospesa fra il sussurro religioso e l'urlo disperato - si legge nelle motivazioni del Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell'Università di Padova -. Dai suoi esordi come autrice di poesie recitate e di happening punk rock fino alle successive sperimentazioni nel rock alternativo, Patti Smith ha esplorato le virtù espressive della parola in ogni sua forma: recitata, cantata, urlata, sputata, sognata, sussurrata. […] Nei suoi testi riscontriamo inoltre l'ispirazione che le proviene anche dalle grandi letterature europee e americane fra modernità e contemporaneità. Patti disse che per lei Rimbaud era come un fidanzato". Lunga la carriera di Patricia Lee Smith nata a Chicago il 30 dicembre 1946, il grande carisma interpretativo e la suggestiva potenza delle parole delle sue canzoni le hanno fatto guadagnare il soprannome di "sacerdotessa maudite del rock". Solo alcuni passi del suo percorso artistico: primo album prodotto da John Cale, Horses del 1975 (mitica la sua rivisitazione di 'Gloria'); nel 1976 Radio Ethiopia, nel 1978 Easter e nel 1979 Wave, album che la consacrano esponente di punta di un rock nuovo e intelligente (Beacause the night, scritta con Bruce Springsteen, è contenuta nell'album Easter).