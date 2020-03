Esce volume che racconta il Pasolini 'giornalista'

(ANSA) - CASARSA DELLA DELIZIA, 28 MAR - E' uscito, pubblicato da Marsilio, il libro ''Gettiamo il nostro corpo nella lotta. Il giornalismo di Pier Paolo Pasolini'', a cura di Luciano De Giusti e Angela Felice: indaga in tutte le sue fasi e le sue forme l'impegno giornalistico di Pasolini. Un'attività cospicua e febbrile che qui viene per la prima volta sistematicamente analizzata, una ricognizione puntuale frutto del doppio convegno di studi che si tenne a Casarsa (Pordenone) organizzato dal Centro studi Pasolini, nel novembre 2017 e nell'aprile 2018.

Nel suo insieme il volume approfondisce l'evoluzione dello sguardo di Pasolini sulla realtà, soprattutto italiana, in stretta correlazione con i cambiamenti del contesto storico, le mutazioni di quello antropologico, gli sviluppi del sistema culturale e politico. Tante le voci di studiosi, scrittori e professionisti dell'informazione che riflettono sullo specifico apporto di Pasolini alla pratica giornalistica. (ANSA).