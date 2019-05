Premio Bancarellino a Giulia Besa

PONTREMOLI (MASSA CARRARA) - Giulia Besa con 'Gemelle' (Giunti editore) vince la sessantaduesima edizione del Premio Bancarellino. A metà tra il romance e il thriller psicologico, Besa (originaria proprio di Pontremoli) racconta la storia di Celeste e Vera, gemelle ma completamente diverse, con la seconda, 'chiusa e seriosa', che prende il posto di Celeste e scopre 'segreti inconfessabili e aspetti imprevedibili delle persone che le stanno accanto'. Una lettura rapida, coinvolgente, che racconta con le due protagoniste, pensieri e sentimenti dei ragazzi di oggi, un mondo familiare e ma anche originale.

Gli altri concorrenti in gara a Pontremoli, letti e giudicati da un migliaio di giovani che poi hanno scelto il vincitore, erano: 'Ogni stella lo stesso desiderio' di Laura Bonalumi (Il Battello a vapore), 'Le ragazze non hanno paura' di Alessandro Ferrari (Dea), 'In viaggio con Amir. Storia di un sogno' di Melania Soriani (Leucotea), 'Susanna e gli orchi' di Mariella Ottino e Silvio Conte (Albe edizioni).