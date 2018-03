Bill Gates e figlia leggono John Green

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR -Papa' e figlia leggono assieme un romanzo. Capita in molte famiglie, ma quando a condividere l'ultima, attesissima fatica di John Green sono Bill Gates e la sua terzogenita Phoebe, immediatamente l'annuncio diventa una notizia. E' lo stesso Bill che racconta l'esperienza sul suo blog spiegando anche come il romanzo "Tartarughe all'Infinito" pubblicato anche in Italia da Rizzoli abbia colpito per ben due volte "vicino a casa". Davis, uno dei protagonisti, e' figlio di miliardario, Aza, l'altra figura centrale della fiction, deve fare i conti con la sindrome ossessivo compulsiva (Ocd): in entrambi i casi proprio come Phoebe. La ragazzina, che ha 15 anni, e' sempre stata una fan dei libri di Green, da "Cercando Alaska" a Citta' di Carta", e in questo ha contagiato i genitori. E' stato cosi' che due anni fa a New York Bill e Melinda hanno portato la figlia a una cena di gala in cui il 40enne scrittore, star mondiale della narrativa Young Adult, era l'ospite d'onore. "Si parlarono e lui le rivelo' la trama di 'Tartarughe' vincolandola al segreto", scrive Gates su gatesnotes.com. Nel leggere il libro assieme, Bill e Phoebe si sono sentiti entrambi attratti, proprio come Aza nel romanzo, dal personaggio di Davis Pickett, figlio del miliardario misteriosamente scomparso, Russell Pickett: "Un ragazzo abituato a gente interessata, che vuole diventargli amica per entrare in contatto con suo padre", scrive Gates: "Mentre spero di non essere come Russell, un personaggio moralmente in bancarotta che vuole lasciare tutti i suoi beni a una lucertola ed e' sotto inchiesta per frodi e corruzione, penso che i miei figli possano sentirsi in sintonia con alcune delle esperienze di Davis". Bill, che di figli ne ha tre e Phoebe e' la piu' piccola, ha chiesto alla teen-ager si esprimere il suo giudizio in una mini recensione: "Mai un libro ha catturato cosi' bene cosa significa stare all'ombra della legacy di qualcun altro. 'Tartarughe' mostra come Davis ha combattuto per trovare una sua identità fuori dall'orbita di suo padre e dei suoi miliardi. E pur avendo un rapporto molto diverso con mio padre, riconosco il suo tormento che fa parte anche della mia vita mentre cerco di ritagliarmi un posto nel mondo", scrive la ragazza. Per Phoebe c'e' poi il tratto della malattia nervosa che ha reso il romanzo particolarmente pregnante. "Da anni combatto con l'OCD e ho visto parte di me nel personaggio di Aza". Lo stesso Green soffre della stessa sindrome: "Le ansie da OCD sono una gran parte del libro perche' ostacolano costantemente le interazioni di Aza col mondo", scrive papa' Gates,con una avvertenza: "Mentre Green descrive le contorsioni mentali di Aza, la sua scrittura diventa claustrofobica. Per molta gente quelle parti del romanzo potrebbero essere di difficile lettura".