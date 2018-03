Con Harry Potter generazione di lettori

Harry Potter ha trasmesso la passione della lettura ai giovani cresciuti con la saga del maghetto di J.K. Rowling. Insomma, la Generazione HP è cresciuta con il piacere di leggere e lo ha mantenuto. E' il ritratto che viene fuori da alcuni dati della ricerca Doxa, 'L'eredità di Harry Potter, un classico che fa crescere i lettori', che sarà presentata, domani, nel giorno d'apertura della Fiera del Libro per ragazzi di Bologna.

Dei lettori di Harry Potter (46% lettori forti e 7% deboli), quelli forti sono diventati da adulti lettori più curiosi e aperti al nuovo, con gusti eterogenei rispetto a chi ha letto pochi libri della saga o non ne ha letti. Numero di libri letti nell'ultimo anno: 8 per i lettori forti e 4,7 per quelli deboli.

La ricerca viene proposta a 20 anni dal lancio in Italia, nel 1998, del primo volume della saga, 'Harry Potter e le Pietra Filosofale' di cui finora sono stati venduti nel nostro Paese oltre 12 milioni di copie e 500 milioni nel mondo. E' una delle tante iniziative con cui Salani festeggia questo fenomeno editoriale unico al quale la casa editrice del maghetto dedica anche uno dei party più esclusivi, che promette molte sorprese, nei giorni della fiera. E allo stand della casa editrice ci sarà anche una parete dedicata all'anniversario dove sarà possibile lasciare un post-it con un ricordo personale o scattare un selfie con la cornice della foto segnaletica di Azkaban. In arrivo un'edizione speciale cartonata della saga con le copertine illustrate da Serena Riglietti, le più amate dai fan. Ma chi sono i giovani cresciuti con Harry Potter? La prima cosa che emerge dall'indagine è l'alto numero di lettori: il 73% del campione intervistato ha letto Harry Potter. Il 43% è classificabile come lettore forte (più di 4 libri), mentre il restante 30% dichiara di aver letto tra uno e tre libri (lettori deboli). Un ulteriore 27% dichiara di non averne letto mai nessuno (non lettori). Lettori e non riconoscono comunque l'impatto sulla propria crescita della saga e si classificano come Generazione HP. Che cosa ha rappresentato la saga per la Generazione HP e che cosa si è sedimentato nel corso degli anni del suo messaggio? Il campione dichiara di essersi avvicinato ai libri stimolato dalla popolarità del fenomeno: tutti conoscevano la saga, tutti nel gruppo degli amici leggevano e/o vedevano i film, se ne parlava molto, si impersonavano giochi di ruolo.

I valori maggiormente attribuiti dagli intervistati a Harry Potter sono l'amicizia, il coraggio, il gioco di squadra, la capacità di non arrendersi di fronte agli ostacoli e la lealtà.

Ma sono molto forti anche altri valori come l'impegno e il rispetto per gli altri.

La ricerca si interroga anche su quale rilevanza abbia oggi Harry Potter per i bambini come personaggio immaginario e quali valori sia in grado ancora di trasmettere. (ANSA).