Alla Fiera Ragazzi Ragazze con i numeri

Le vite di donne straordinarie si stanno conquistando un posto speciale nell'editoria per ragazzi, e non solo. E, dopo il successo di 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli' (Mondadori) di Francesca Cavallo e Elena Favilli, fenomeno da oltre un milione e mezzo di copie vendute, di cui è appena uscito il secondo volume, l'attenzione si sposta sul mondo scientifico.

Editoriale Scienza festeggia alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, i 15 anni della collana 'Donne nella Scienza' con un libro davvero speciale 'Ragazze con i numeri' della giornalista e scrittrice Vichi De Marchi e della matematica Roberta Fulci, conduttrice di Radio3Scienza, che raccontano storie, passioni e sogni di 15 scienziate. Dal Nobel Rita Levi Montalcini alla cinese Tu YouYou, che ha vinto la battaglia contro la malaria, il libro, con le immagini di Giulia Sagramola, "racconta le personalità di spicco nella scienza in diversi continenti, Africa, Asia, Iran. La scelta è stata fatta con criteri geografici perchè non ci sembrava giusto raccontare solo le donne della scienza nel mondo occidentale" spiega all'ANSA Vichi De Marchi. Ci sono la matematica iraniana Maryam Mirzakhani, l'unica donna ad aver vinto la medaglia Filds su 56 matematici premiati e l'africana Wangari Maathai, premio Nobel per la pace nel 2004. "Una delle funzioni di questi libri - spiega la De Marchi - è il fatto che, da una parte combatti gli stereotipi e dall'altro mostri e fornisci i cosiddetti role model. Raccontare le scienziate è un modo per mostrare esempi positivi, di riuscita. La cosiddetta genialità è frutto della tenacia che viene da un lavoro collettivo e le donne sono più portate a farlo" sottolinea la giornalista-scrittrice. A ognuna delle 15 scienziate è dedicato un racconto lungo, "una biografia nel senso vero della parola" dice la De Marchi, con una scheda sintetica alla fine di ogni ritratto. "Quello che conta è non sostituire uno stereotipo con un altro: da donna inesistente a wonder woman" aggiunge. Certo la scelta di queste 15 scienziate è un po' arbitraria e c'è, ovviamente la possibilità di continuare questa serie. "Il criterio con cui abbiamo scelto queste donne è che oltre alle loro vite, attraverso queste figure, si poteva raccontare un pezzo di storia del mondo. Come nel caso di Valentina Tereshkova, la prima donna ad andare nello Spazio, attraverso la quale abbiamo raccontato la contrapposizione Usa-Urss per la conquista del cosmo". E se è vero che oggi la divulgazione scientifica riscuote sempre più successo, va ricordato che la casa editrice "Editoriale Scienza ha avuto il coraggio di fare da apripista.

Allora la casa editrice era guidata da due donne, le sorelle Stavro, adesso è di Giunti. Serve raccontare la scienza e chi la fa" dice la De Marchi.

Arriva infatti alla fiera di Bologna anche 'Storie e vite di Superdonne che hanno fatto la scienza' (Salani) di Gabriella Greison. E sulla stessa scia, ma in un altro ambito e non solo con donne esce anche 'Che musica! (Edizioni EL), con 20 rockstar da David Bowie a Madonna, a cura di Laura Pusceddu Abis.