Coronavirus, niente Festival di Cannes a maggio

(ANSA) - PARIGI, 19 MAR - Il Festival di Cannes, inizialmente previsto dal 12 al 23 maggio, conferma un rinvio in data da destinarsi. In una nota, gli organizzatori scrivono che "molte ipotesi sono allo studio", la cui principale "sarebbe in semplice rinvio, a Cannes, tra fine giugno e inizio luglio 2020". (ANSA).