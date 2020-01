Berlino, Italia da record e Elio Germano raddoppia

Numeri da record per l'Italia alla 70/a edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino (20 febbraio-1 marzo): 9 film selezionati, 2 registi e 2 titoli per un evento speciale, 4 classici riproposti, un cortometraggio, un progetto al Berlinale Coproduction Market ed un romanzo in Books at Berlinale. Senza dimenticare l'omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita, con il restauro de Il bidone a Berlinale Classics.

Il concorso ospita tre produzioni italiane: Favolacce di Damiano e Fabio D'Innocenzo, opera seconda di autori rivelati proprio dalla Berlinale, Siberia di Abel Ferrara, dove uno straordinario Willem Dafoe incontrerà sogni e ricordi e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, poetica e toccante biografia del pittore Ligabue. Sia questo film che Favolacce hanno Elio Germano tra i protagonisti.

Pinocchio di Matteo Garrone sarà tra i Berlinale Special Gala, mentre in Panorama verrà presentato Semina il vento, secondo film di Danilo Caputo, ambientato tra i millenari ulivi pugliesi che combattono un parassita letale. Nella sezione Generation è stato selezionato Palazzo di giustizia, esordio nella finzione di Chiara Bellosi.

Due i titoli italiani invitati dal Forum: La casa dell'amore di Luca Ferri e Zeus Machine. L'invincibile di Nadia Ranocchi e David Zamagni. E il Forum che compie i suoi primi 50 anni festeggia riproponendo il programma della prima edizione del 1971, dove si videro e si rivedranno Ossessione di Luchino Visconti, Ostia di Sergio Citti, e Othon o Gli occhi non vogliono in ogni tempo chiudersi di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet.

Alla Settimana della Critica verrà programmato Faith di Valentina Pedicini, documentario su una comunità di monaci guerrieri. Nell'ambito degli eventi speciali per il settantesimo anniversario del Festival, nel programma On Transmission, Paolo Taviani riproporrà l'Orso d'Oro Cesare deve morire e introdurrà un nuovo autore ed un film da lui scelti: Carlo Sironi e il suo recente esordio, Sole.

Tra i dieci libri selezionati in tutto il mondo per altrettanti potenziali film per Books at Berlinale c'è il romanzo italiano di Romina Casagrande I figli di Svevia. E' stato selezionato un italiano anche al Berlinale Co-production Market: il progetto The Long Run di Andrea Magnani. (ANSA).