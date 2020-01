Captain Marvel, si pensa al sequel

L'universo Marvel è pronto ad offrire ai suoi fan un nuovo capitolo di Captain Marvel. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter è infatti in fase iniziale di lavorazione un sequel per il film che, in un mese dall'uscita, lo scorso anno ha incassato globalmente oltre un miliardo di dollari.

La Marvel è in attesa di finalizzare un accordo con Megan McDonnell (di WandaVision) per il copione, mentre non sarebbero coinvolti Anna Boden e Ryan Fleck, che hanno lavorato alla sceneggiatura di Captain Marvel 1. La Marvel inoltre spera di trovare una regista donna e guarda al 2022 come possibile uscita del nuovo film. Per quanto riguarda la trama, secondo indiscrezioni la storia sarà ambientata nell'epoca attuale invece che negli anni '90 come nella precedente pellicola.