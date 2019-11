The Irishman, Zaillian a Capri 'award' per script

É stato assegnato a 'The Irishman' di Martin Scorsese il premio per la miglior sceneggiatura dell'anno di Capri,Hollywood 2019: Steven Zallian, già Oscar per Schindler's list di Spielberg, ritirerà il riconoscimento nel corso dell'International Film fest sull'isola azzurra che dal 27 dicembre al 2 gennaio, come da tradizione, aprirà la stagione degli Awards 2020. Lo annuncia Tony Renis, presidente onorario della manifestazione:''The Irishman può definirsi la summa del grande cinema di Scorsese e la sua sceneggiatura è uno dei capolavori di Zaillian, talento come pochi della scrittura, collaboratore di lungo corso del maestro italomericano e di tanti altri grandi autori. Questo script - aggiunge - è un lavoro assolutamente perfetto grazie al quale i fuoriclasse De Niro, Pacino e Pesci hanno dato vita ad interpretazioni memorabili''.

Il film prodotto da Netflix, dopo il passaggio in sala, sarà in streeming dal 27 novembre e si annuncia tra i favoriti alle nomination di Golden Globes e Oscar 2020.

Regista, sceneggiatore e produttore statunitense, Zaillian è tra le più influenti personalità di Hollywood ed è molto legato all'Italia dove girerà, a venti anni dal film di Antony Minghella, parte della serie tv tratta da ' Il talento di mister Riplay' dai romanzi di Patricia Highsmith. The Irishman non è il primo gangster movie firmato da Zaillian che ha scritto anche le sceneggiature di 'America gangster' di Ridley Scott e 'Gangs of New York' di Scorsese. Zaillian è stato autore della miniserie di grandissimo successo 'The Night Of' per HBO. Tra i suoi prossimi lavori anche la serie storica Montezuma.

La 24esima edizione di Capri, Hollywood International film festival (che ha assegnato a 'Il Traditore' di Marco Bellocchio, film italiano scelto per concorrere all'Oscar, il Capri International feature film) è promossa dall'Istituto Capri nel mondo col sostegno del Mibact-Dg Cinema e della Regione Campania in collaborazione con diversi sponsor privati. (ANSA).