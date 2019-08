Morto il costumista Piero Tosi

E' morto a Roma il costumista e premio Oscar alla carriera 2013 Piero Tosi: era nato a Sesto Fiorentino (Firenze) nel 1927. A darne notizia la Fondazione Franco Zeffirelli che ricorda la lungo amicizia e il proficuo sodalizio tra Tosi e il regista fiorentino. Tosi è stato storico costumista di Visconti.



Con Franco Zeffirelli, con cui l'amicizia nacque "sin dai tempi degli studi presso l'Istituto d'arte di Porta Romana, a Firenze", Danilo Donati, premio Oscar per i costumi di Romeo e Giulietta, e Anna Anni, costumista e scenografa di fiducia del regista fiorentino e di Carla Fracci, Piero Tosi formò "un gruppo unico ed eccezionale".

"Nell'arco di più di mezzo secolo si sono rivelati quattro autentici talenti internazionali delle arti dello spettacolo", "oggi quindi si spegne l'ultimo di questi quattro grandi artisti, sicuramente uno dei più grandi costumisti al mondo". Così Pippo Zeffirelli, figlio del regista scomparso il 15 giugno scorso, ricorda Tosi, morto oggi a 92 anni. "Dopo l'incontro con Luchino Visconti - spiega Pippo ricordando l'amicizia tra i quattro -, Zeffirelli li portò a Roma avviandoli a quella che sarebbe poi diventata la loro professione. Per anni hanno condiviso lo stesso appartamento a Roma dove vivevano come bohémienne, ovvero con pochi soldi e molto talento. Questo dava a tutti la possibilità di collaborare, scambiarsi idee e ottenere grandi risultati".

"Tosi - prosegue - va ricordato per i grandi film di Visconti e di Bolognini, mentre con Franco Zeffirelli ha collaborato in ogni settore dello spettacolo": per la prosa nel 1949 per Troilo e Cressida a Boboli, poi nel 1950 per Lulù, nel 1954 per I saltimbanchi, spettacolo di varietà con Walter Chiari e Laura Betti; per l'opera nel 1959 per Scuola di guida e ancora nel 1960 fu costumista per Euridice di Jacopo Peri a Boboli e nel 1992 per La bohème all'Opera di Roma; infine nel cinema nel 1983 fu costumista per La traviata e 10 anni più tardi per Storia di una capinera, senza dimenticare il suo ruolo di consulente per il trucco dei protagonisti dei film Otello (1986) e Hamlet (1990).

Tosi, conclude Pippo Zeffirelli, sarà "deposto nella cappella della famiglia Zeffirelli, al Cimitero delle Porte Sante di Firenze, dove riposano sia il maestro con i suoi congiunti, sia Anna Anni".