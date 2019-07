Incassi, debutta in vetta Spider-Man

Debutto in vetta alla classifica degli incassi cinematografici per Spider-man: Far From Home: il film di Jon Watts, con Tom Holland nei panni del supereroe in gita scolastica in Europa, sfiora i 4 milioni di euro nel week end, superando ampiamente i 5 milioni in cinque giorni di programmazione nelle sale monitorate da Cinetel. L'Uomo Ragno spodesta Annabelle 3: la bambola malefica è seconda con 534mila euro (oltre 2,5 milioni in totale). Chiude il podio Toy Story 4: il quarto episodio del film d'animazione Walt Disney sfiora i 500mila euro, superando i 4,5 milioni totali.

New entry, in quarta posizione, Domino, ovvero la Cia e l'Isis raccontati da Brian De Palma, con 161mila euro in quattro giorni. A seguire Pets 2 (75mila euro), Aladdin (67mila euro), Nureyev - The White Crow (circa 65mila euro), Arrivederci professore e Restiamo amici (62mila euro). Chiude la top ten un'altra new entry, Welcome Home (56mila euro). Box office totale a quota 5,8 milioni (+61% sullo scorso week end, +240% su un anno fa).