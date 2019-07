Raoul Bova e Manuel Bortuzzo, su Oggi le foto del set

Sul settimanale 'Oggi', in edicola dal 4 luglio, le foto esclusive delle prime riprese del film con Raoul Bova e altri campioni del nuoto azzurro che coinvolge Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore colpito da un colpo di pistola nel febbraio scorso e ora costretto a vivere su una sedia a rotelle.

L'idea è di Raoul Bova, ex campione di stile libero, che attraverso Paolo Barelli, presidente della federazione nuoto, ha incontrato Manuel, ha ascoltato la sua storia, ha definito una sceneggiatura e in tempi brevissimi è arrivato alle riprese.

Nelle foto di OGGI, tuffi e nuotate di Bova oltre a scene di allegria tra Bortuzzo e gli ex campioni Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Emiliano Brembilla