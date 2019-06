Incassi, Pets 2 conquista la vetta

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il cartoon Pets 2 - Vita da animali vince la sfida contro il nuovo capitolo della saga degli X-Men.

I simpatici cagnolini incassano nel weekend di debutto 1 milione 34mila euro e si piazzano sopra il live-action della Disney Aladdin che ha superato in tre settimane i 13 milioni. X-Men: Dark Phoenix si piazza al terzo posto con 913mila euro. Perde una posizione Il Traditore di Marco Bellocchio, presentato a Cannes, che con altri 459mila euro porta a 3,5 milioni l'incasso in tre settimane, davanti a Godzilla 2 che scivola al 5/o posto con 391mila euro (1,6 milioni il totale). Il biopic su Elton John, Rocketman, è sesto con 290mila euro (1,2 milioni in 15 giorni). L'horror estivo Polaroid di Lars Klevberg debutta con 204mila euro, mentre A mano disarmata, con Claudia Gerini nei panni della giornalista minacciata dalla mafia romana Federica Angeli, guadagna 141mila euro. Chiudono la top ten Dolor y Gloria di Pedro Almodovar (2,8 milioni totali) e John Wick 3 (3,1 milioni). Incassi a 4,8 milioni, in calo del 26%.