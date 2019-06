Folla a Roma per l'addio a Pietro Coccia

La chiesa di Santa Maria Addolorata a Roma non è riuscita ad ospitare tutti gli amici e i colleghi che si sono stretti intorno alla famiglia per l'ultimo saluto a Pietro Coccia, il fotografo che con i suoi scatti ha raccontato per anni il cinema italiano. Una folla commossa ha applaudito il feretro del 'gigante buono', che in tanti sull'altare, come Monica Tasciotti e Laura Delli Colli, hanno ricordato con aneddoti e affettuose curiosità sulla sua personalità generosa e gentile. Nella chiesa di Viale Regina Margherita tantissimi colleghi, fotografi e giornalisti con cui ha condiviso trasferte di cinema in giro per il mondo, tantissimi uffici stampa del settore e molti volti noti. C'erano tra gli altri Beppe Fiorello, Valeria Golino, Claudia Gerini, Madalina Ghenea che non ha smesso di piangere per tutto il rito funebre, Paola Minaccioni, i fratelli Antonio e Pupi Avati, Ricky Tognazzi, i gemelli D'Innocenzo, Claudio Bonivento, Ivan Cotroneo. E poi ancora Alessandro Haber, Enrica Bonaccorti, Ilaria Spada, Giampaolo Letta, Roberto Cicutto, Maria Rosaria Omaggio. La sua comunità cinematografica e la sua famiglia sono stati nella sua vita due mondi affini ma non comunicanti, come capita spesso tra lavoro e vita privata, così il fratello Benedetto e la sorella Maria hanno ringraziato nel vedere quanto grande fosse quella famiglia parallela che emozionata si è stretta intorno a loro.