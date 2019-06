Oscar a Wertmuller: Vicedomini, grande donna italiana

''Un'immensa gioia, una grande vittoria per tutti noi che questa candidatura abbiamo promosso con forza, credendoci. Lina Wertmuller è una grande donna italiana''. E' entusiasta Pascal Vicedomini che con l'Istituto Capri nel Mondo e con l'Accademia Internazionale Arte Ischia ha coinvolto già da qualche anno personaggi come Sofia Loren, Helen Mirren, Taylor Hackford per sostenere negli ambienti dell'Academy of Motion Picture Arts & Sciences l'Oscar alla carriera per la grande regista che fu la primadonna ad essere nominata per la statuetta.

''E' una campagna che viene da lontano - ricorda il giornalista e produttore - ci abbiamo lavorato in ogni occasione, instancabilmente, dalla serata d'onore organizzata al teatro di San Carlo per l'uscita del documentario sulla sua vita 'Dietro gli occhiali bianchi' nel 2015, lo promettemmo anche nel giorno della sua cittadinanza onoraria, a Napoli, città che ha sempre amato moltissimo. Lina Wertmuller, che è la presidente onoraria di Capri,Hollywood, ci ha sempre sostenuto ed ha accompagnato la crescita dei nostri festival, da Ischia a Los Angeles. Adesso manca per lei solo la stella sulla Walk of Fame, abbiamo già avviato la richiesta alla Camera di Commercio di Hollywood".