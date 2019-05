Almodovar, spero stop destra a Europee

(ANSA) - CANNES, 15 MAG - "Le elezioni europee? Difficile fare previsioni, posso solo sperare che l'onda lunga dei risultati spagnoli del mese scorso travolga l'estrema destra. In Spagna il messaggio che i cittadini hanno dato è stato chiarissimo: non vogliamo nessuna svolta a destra" dice all'ANSA Pedro Almodovar, al festival di Cannes in concorso con Dolor y gloria.

Il regista parla al plurale: "Abbiamo odiato il tipo di campagna elettorale che hanno fatto quei partiti, piena di insulti, minacce violenza e il risultato è nelle urne: l'estrema destra è stata fermata, abbiamo evitato esplodesse e questa è la reazione migliore che potevamo dare esprimendoci in democrazia.

Il risultato è stato sorprendente e ora speriamo - ha proseguito - in quattro anni migliori di quelli passati e che questo governo di unità progressista faccia bene al paese".