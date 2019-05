A Mostra Pesaro i 50 anni Butch Cassidy

(ANSA) - PESARO, 15 MAG - Un omaggio a Butch Cassidy, titolo hollywoodiano che compie 50 anni, una strizzata d'occhio al film di genere, tante registe donne e cineasti da tutto il mondo e un manifesto ideato e firmato da Roberto Recchioni, la rockstar del fumetto italiano, sceneggiatore e curatore di Dylan Dog. Sono alcune delle novità della 55/a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, in programma a Pesaro dal 15 al 22 giugno. Il direttore del festival Pedro Armocida ha svelato in anteprima alla stampa il manifesto di Recchioni, annunciando in anticipo anche qualche appuntamento, anche se il programma completo verrà presentato il 7 giugno a Roma. Il primo film, che sarà proiettato in Piazza del Popolo il 15 giugno, è Butch Cassidy, pietra miliare del cinema Usa che proprio quest'anno compie 50 anni, 4 premi Oscar, interpretato da Paul Newman e Robert Redford. Confermato il concorso internazionale e la sezione 'satellite'. Due giurie: una professionale, con Amir Naderi e Andrea Sartoretti tra gli altri, e una di studenti.