Ma cosa ti dice il cervello al top

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sbanca il box office nel weekend di Pasqua la nuova commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Ma cosa ci dice il cervello, nella prima settimana di programmazione incassa 1 milione 119 mila euro. Scende in seconda posizione After, il film dalla saga romantica che prende origine dall'omonimo romanzo di Anna Todd: 974.672 mila euro questa settimana, per un totale di 5 milioni 198 mila dall'uscita nei cinema italiani. Al terzo posto una new entry, La Llorona - Le lacrime del male, horror di Michael Chaves che incassa 607.818 mila euro. Quarto il Dumbo nella riscrittura di Tim Burton (408.798) e quinto a chiudere la top ten un altro film italiano, Il campione di Leonardo D'Agostini con Stefano Accorsi (298.090).