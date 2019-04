Theron, mio figlio Jackson è una bambina

Charlize Theron confessa che suo figlio Jackson, di sette anni, cresce come una bambina.

L'attrice di Hollywood spiega che Jackson, uno dei suoi figli adottivi, aveva tre anni quando ha guardato la madre e le ha detto: "Io non sono un ragazzo". "Anche io pensavo fosse un bambino, fino a che non mi ha guardato e mi detto: non sono un maschio!" aggiunge l'attrice, spiegando che Jackson è una bambina così come lo è l'altra sua figlia, August. "Ho due splendide figlie che, come ogni genitore, voglio proteggere".