Incassi, Dumbo ancora in vetta

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Per la seconda settimana di seguito è ancora Dumbo, la fiaba riletta in live action da Tim Burton, a dominare la classifica Cinetel degli incassi del primo week end di aprile nelle sale italiane, con 2.934.343 euro per un totale di 7.468.928 euro. Segue la new entry Shazam! film fantasy di David F. Sandberg, prodotto da Warner Bros, con Zachary Levi, storia di un quindicenne che scopre di poter diventare supereroe pronunciando la parola Shazam (negli Usa è il film più visto del weekend con 53,4 milioni di dollari), che registra 1.661.725 (1.872.087 in 5 giorni di programmazione). Scivola al terzo posto A un metro da te di Justin Baldoni che ottiene 919.770 euro (4.012.647 in 3 settimane). Quarto e quinto gradino per due new entry: Noi (Us), horror di Jordan Peele che guadagna 631.531 euro e Book Club, di Bill Holderman con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, che ottiene 522.409 euro. Totale bon office 8.877.460, +57,85% rispetto al 2018 (5.623.975), +15% dal weekend precedente.