Incassi Usa, The Upside spodesta Aquaman

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il remake di Quasi Amici, The Upside, con Kevin Hart e Bryan Cranston conquista la vetta del box office Usa incassando nel weekend oltre 19 milioni di dollari e superando Aquaman, secondo con altri 17 milioni che portano il totale a ridosso dei 300 milioni in patria superando il miliardo nel mondo. Sul gradino più basso del podio Un viaggio a quattro zampe con 11,3 milioni. Incassi su del 35% per Bohemian Rhapsody dopo il successo ai Golden Globe: il totale in Usa per la pellicola, ora undicesima, si avvicina ai 200 milioni in 11 settimane di programmazione.