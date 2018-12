Golden Globe, Vice guida le nomination

(ANSA) - LOS ANGELES, 6 DIC - Sono state annunciate le nomination alla 76esima edizione dei Golden Globe, che si terrà a Los Angeles il 6 gennaio. Vice, L'uomo nell'ombra, film che racconta l'ascesa del vicepresidente americano Dick Cheney interpretato da Christian Bale, guida la lista dei più nominati con sei candidature, seguito, con cinque nomination, da La Favorita, Green book ed È nata una stella, con Bradley Cooper e Lady Gaga, che festeggiano il loro debutto (alla regia per il primo, e al cinema per la seconda) facendo il pieno di nomination: miglior film, regia, migliori attore e attrice e miglior canzone originale per Shallow. Sul fronte delle miniserie ad avere la meglio è stata American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, con quattro nomination. Nella categoria drammatica si contenderanno il premio Homecoming, Killing Eve, Pose, The Americans e Bodyguard, mentre nella sezione dedicata alla commedia sono in lizza The Good Place, The Marvelous Mrs. Maisel, Kidding, Barry, e The Kominsky Method.