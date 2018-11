Efa, Garrone e Rohrwacher in nomination

Per il cinema italiano è doppietta per le nomination agli European Film Awards 2018 (gli Oscar europei) che si terranno a Siviglia il 15 dicembre. 'Dogman' di Matteo Garrone e 'Lazzaro Felice' di Alice Rohrwacher si aggiudicano quattro nomination ciascuno per le categorie film europeo 2018; regista; attrice (Alba Rohrwacher); attore (Marcello Fonte) e, infine, sceneggiatore: Matteo Garrone, Ugo Chiti & Massimo Gaudioso per 'Dogman' e Alice Rohrwacher per 'Lazzaro Felice'.

In corsa per miglior film europeo 2018 contro i due italiani solo tre film, ed esattamente: 'Border' di Ali Abbasi; 'Cold War' di Paweł Pawlikowski e 'Girl' di Lukas Dhont. Le candidature dei premi maggiori sono state annunciate a Siviglia.