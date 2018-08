Al cinema a Ferragosto tra Ant-Man e i Manetti

Sono cinque i titoli destinati ad accompagnare i "forzati del ferragosto", specie quelli che restano in città, e a esaudire la loro voglia di cinema. Quattro dei titoli rientrano nella norma delle pellicole estive votate ai generi per ragazzi; il quinto è un blockbuster americano che cerca di stimolare la stagione estiva anche in Italia creando un piccolo caso al box office.

- ANT-MAN AND THE WASP di Peyton Reed con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Judy Greer, Laurence Fishburne, T.I., David Dastmalchian, Randall Park, Goran Kostic, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Bobby Cannavale, Abby Ryder Fortson. Alle prese con il doppio ruolo di supereroe e padre di famiglia, Scott Lang sa che la sua vita non è facile. Specie quando viene mandato in missione e, indossando la tuta di Ant-Man, deve operare in miniatura. Come nell'episodio precedente (e in perfetta sequenza temporale rispetto alla ormai interminabile saga dei personaggi Marvel), Ant-Man affronterà una missione ai limiti dell'impossibile e se la caverà usando intelligenza e capacità di stupire. Il film esordisce in sala con ottime medie, ma sembra un gigante costretto a combattere da solo nel deserto della calura estiva.

- THE END? L'INFERNO FUORI di Daniele Misischia con Alessandro Roja, Carolina Crescentini, Claudio Camilli, Euridice Axen, Benedetta Cimatti, Bianca Friscelli, Roberto Scotto Pagliara. La firma dei Fratelli Manetti da produttori garantisce un prodotto al di sopra degli standard medi del cinema italiano di genere. Debitore alla grande tradizione dei film sugli zombie, l'esordio di Misischia si consuma in un ascensore dove il protagonista è prigioniero per un guasto tecnico. Ma fuori l'epidemia ha infettato gli umani e l'uomo deve difendersi dagli assalti degli infetti, uomini disperati che cercano solo di essere accettati, ma intanto sono un pericolo mortale per i "normali". Nel cast Carolina Crescentini sembra divertirsi a contraddire la sua immagine tradizionale.

- DARKEST MINDS di Jennifer Yuh con Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Golden Brooks, Wallace Langham, Mark O'Brien, Patrick Gibson, Catherine Dyer, Skylan Brooks, Bradley Whitford. In questo caso la notizia è che a dirigere l'horror di stagione su una ragazza che è prigioniera fin da bimba di un malefico destino, sia una donna. Per il resto il copione si snoda senza sorprese ma con buoni effetti di paura.

- MOST BEAUTIFUL ISLAND di e con Ana Asensio e con Natasha Romanova, David Little, Nicholas Tucci, Larry Fessenden, Caprice Benedetti. Anche in questo caso dietro la macchina da presa c'è una regista-attrice che veste i panni di una ragazza ispanica risucchiata nelle perversioni e nel paranormale che si cela dietro la normalità di New York. Il film, un prodotto davvero indipendente, è destinato a diventare un piccolo cult per gli appassionati.

- CRAZY AND RICH di Jon M. Chu con Constance Wu, Gemma Chan, Henry Golding, Awkwafina, Ken Jeong, Jimmy O. Yang, Chris Pang, Sonoya Mizuno. Commedia interrazziale su una coppia di innamorati che dall'America fa ritorno in Estremo Oriente dove la fidanzatina scopre che il suo amore è un ricco ereditiero concupito dalle migliori promesse del suo paese e difeso con le unghie e i denti da una madre possessiva.