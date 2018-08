Box office Usa, Mission Impossible primo

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Mission: Impossible - Fallout continua la sua corsa al vertice del box office Usa con altri 39 milioni di dollari incassati per un totale di 124 milioni in due settimane. Ottima la tenuta della pellicola che ha mantenuto a distanza Christopher Robin - Ritorno al Bosco dei 100 Acri. Il film Disney con Ewan McGregor si è fermato a quota 25 milioni nel weekend d'esordio, al di sotto delle attese. Al terzo posto Il Tuo Ex non Muore Mai con 12 milioni di dollari al primo weekend di uscita.