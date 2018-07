Giffoni: ecco i lungometraggi vincitori

Dall'animazione al conflitto in Siria passando per il fantasy italiano. Con l'annuncio dei sei lungometraggi vincitori del Gryphon Award 2018 si chiude l'intensa 48/a edizione del Festival di Giffoni dopo giorni intensi tra proiezioni e dibattiti. Una selezione appassionata che ha messo a confronto oltre 100 opere in concorso, tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, scelti tra 4600 produzioni ricevute in preselezione.

Ecco i titoli scelti dai 5600 jurors di Giffoni:

ANT - Il gusto degli Elements +3 ha eletto il cortometraggio animato ANT (Julia Ocker, Germania, 2017) storia di una piccola formica che invece di seguire le regole preferisce stravolgerle con grande creatività.

OTZI AND THE MYSTERY OF TIME - L'orgoglio italiano trionfa nella sezione Elements +6 con OTZI AND THE MYSTERY OF TIME (ÖTZI E IL MISTERO DEL TEMPO)(Italia, 2018) di Gabriele Pignotta. L'opera vanta un cast d'eccezione con Alessandra Mastronardi e Vinicio Marchioni. Il film prodotto da One More Pictures con Rai Cinema sarà distruibuto in autunno da Altrestorie.

ZOO - Cambio di genere per l'opera selezionata dagli Elements +10: la preferenza cade su ZOO (Irlanda/UK, 2017) di Colin Mclvor. Protagonista dell'opera è Art Parkinson, che ha interpretato RickonStark ne "Il Trono di Spade".

THIS CRAZY HEART - I Generator +13, invece, hanno incoronato THIS CRAZY HEART (Germania, 2017) di Marc Rothemund che nel 2013 aveva presentato - nella stessa sezione - "The Girl With Nine Wigs".

SADIE - A prediligere SADIE (Usa, 2018) di Megan Griffiths sono stati i Generator +16. Nel film Sophia Mitri Schloss, già protagonista di "Lane 1974", presentato nel 2017 al Festival, oltre all'attrice Danielle Brooks, nota per la serie TV "Orange is the New Black".

BROTHERS - La complessità dei rapporti in contesti attuali quanto delicati: è il cuore del film scelto dai Generator +18 con BROTHERS (Olanda, 2017) di HanroSmitsman.

LIYANA - Il vincitore per la sezione Gex Doc, totalmente dedicata ai documentari, è LIYANA (Qatar/Swaziland/Usa, 2017) di Aaron e Amanda Kopp.

Intanto, sono ancora al vaglio dei jurors i cortometraggi in gara.