Incassi cinema, in testa Skyscraper

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Con un incasso ancora basso, che però rientra a pieno nelle medie dei fine settimana estivi nelle sale italiane, il totale dei biglietti venduti sale da 1.689.870 euro del week end precedente a 2.043.173 euro, registrando + 21%.

Primo nella classifica del box office è la new entry Skyscraper, blockbuster della Universal interpretato da Dwayne Johnson, presentato all'Ischia Global Film & Music festival. Scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, l'action-thriller che omaggia Die Hard - Trappola di cristallo a 30 anni di distanza, ha registrato 620.361 euro. Rimane saldo al secondo posto La prima notte del giudizio, altro blockbuster Usa che ha ottenuto 200.466 euro, 1.302.866 in tre settimane. Fermo sul terzo gradino anche Jurassic World - Il regno distrutto, con 156.371 euro, 10.299.454 in sette settimane. Quarta posizione per il western bellico sull'eroismo in Usa dopo l'11 settembre, 12 Soldiers: 146.182 euro, 544.203 totali. Segue Luis e gli alieni con 134.576 euro (325.643 totali).