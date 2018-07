Gli incredibili 2, il supereroe è donna

ROMA - Ha ragione il regista Brad Bird nel dire che il suo 'Gli incredibili 2' non è solo per ragazzi, perché questo sequel, a 14 anni dal film d'animazione da lui firmato e premiato con l'Oscar, ha una storia ben scritta, che mette al centro, con grande modernità, un'eroina: Helen/Elastigirl. Invece il maschio alfa di turno, Bob/Mr Incredible, si ritrova a gestire la casa e la prole composta da ipertonici adolescenti supereroi.

Non solo. Nel film - in sala in Italia il 19 settembre e già in volo nel box office mondiale con 781 milioni di dollari (meglio del primo) -, anche il cattivo è donna (Evelyn). È lei infatti a voler assoggettare il mondo con una ipnosi da schermo. E mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una casa con gli scatenati Violetta, Flash e il piccolo neonato Jack-Jack, i cui molti poteri stanno per essere scoperti, Helen cerca, con grande difficoltà, di riscattare i supereroi di tutto il mondo ingiustamente ritenuti fuorilegge.

A Roma parlano de Gli incredibili 2 alcune delle voci italiane: Amanda Lear (Edna Model), Orso Maria Guerrini (Rick Dicker), Bebe Vio (Voyd) e Tiberio Timperi (Chad Brentley). "Mai fatto doppiaggio - dice la Vio, campionessa mondiale e paralimpica di scherma - è stato fichissimo. Mi piace il personaggio di Voyd, perché è una mezza matta e poi parla veloce proprio come me". Sul suo rapporto con la tecnologia spiega con ironia: "Avendo tante protesi, adoro la tecnologia. Se mi mettono una mano nuova non posso che essere felice".

Mentre i supereroi per la Vio sono quelli della sua Onlus: "Quando vedo un bambino di sette anni senza una gamba mettersi per la prima volta una protesi e tentare di correre, quello per me è un supereroe".

Amanda Lear, che interpreta la snob Edna, stilista di supereroi, dice invece del suo personaggio: "Lei non ha poteri, ma fa solo look come Anna Wintour. Quando me l'hanno proposta l'ho trovata bruttissima, ma è una donna che alla fine fa ridere, è simpatica".

Sul tema eroismo e superpoteri, la Lear ha sue personalissime opinioni. "Per me è eroico camminare sui tacchi a spillo", mentre come superpotere vorrebbe essere invisibile: "Così non dovrei truccarmi e controllare quello che fa il mio ragazzo senza essere vista".