Verdone, grotte Castellana sbalordiscono

(ANSA) - BARI, 29 GIU - "Questo posto è molto più interessante del mio film. Sono rimasto a bocca aperta, non immaginavo una cosa così straordinaria, veramente fantastico. Per il prossimo film un pensierino ce lo faccio". L'attore e regista Carlo Verdone ha inaugurato ieri sera nelle Grotte di Castellana la sedicesima edizione del Sa.Fi.Ter - Salento Finibus Terrae - Film Festival Internazionale Cortometraggio, il festival di cinema itinerante, diretto dal regista Romeo Conte e organizzato dalla Events Production, che farà tappa in tre diverse città pugliesi, Castellana, San Severo e Peschici, sino all'8 luglio.

Nelle grotte, a 70 metri di profondità, tra stalattiti e stalagmiti, è stato proiettato il suo ultimo film "Benedetta Follia". "Dopo aver girato nelle catacombe romane - ha detto Verdone - potrei girare qui, in questo luogo che è la presenza di Dio nella natura". Dopo la proiezione del film, a Verdone è stato consegnato il premio Sa.Fi.Ter.