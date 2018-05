Jane Fonda, a 80 anni su barricate per donne abusate

A 80 anni compiuti, Jane Fonda torna sulle barricate: la nuova crociata della ex Barbarella di Hollywood, attivista pentita anti-Vietnam, regina del fitness e moglie divorziata del miliardario Ted Turner, stavolta è contro il ministro della Giustizia Jeff Sessions. Jane si batte in difesa del diritto delle donne abusate all'estero, spesso a rischio di femminicidio, di chiedere asilo negli Stati Uniti. Il casus belli è quello di A-B, una salvadoregna brutalizzata in patria dal marito e identificata solo con le iniziali.