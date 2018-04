Incassi, in vetta Escobar di Bardem-Cruz

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Conquista la vetta del box office Escobar - Il fascino del male con Javier Bardem e Penelope Cruz tratto dalle vere memorie dell'ex reporter Virginia Vallejo che fu intervistatrice e amante del signore colombiano della cocaina. Il film di Fernando Leon de Aranoa ha incassato 956 mila euro in 4 giorni con una media di 2.356 euro su 406 sale.

Slitta secondo Rampage con Dwayne Johson e Naomie Harris, film tratto dall'omonimo videogioco degli anni '80, che ha messo a segno 486 mila euro superando i 2 milioni in 15 giorni. La media è di 1183 euro su 411 schermi.

Scende di una posizione Io sono tempesta: il film di Daniele Luchetti con Marco Giallini ha guadagnato 295 mila euro raggiungendo 1 milione 254 mila euro in totale.

Tra i primi dieci esordiscono anche: Il Tuttofare con Sergio Castellitto che ha incassato 189 mila euro piazzandosi in 4/a posizione, Ghost Stories horror con Morgan Freeman (5/o con 185 mila) e Molly's Game di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner 8/o.