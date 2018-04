Incassi Usa, A Quiet Place torna primo

(ANSA) - ROMA, 22 APR - A Quiet Place, il thriller diretto da John Krasinski, con protagonisti Emily Blunt e lo stesso Krasinski, si riprende la vetta del box office Usa con un incasso di altri 22 milioni di dollari nel weekend, che portano il totale a oltre 132 milioni. Scalzato dalla vetta Rampage Furia Animale, ora secondo. Il film di Brad Peyton, basato sull'omonimo videogioco degli anni ottanta prodotto da Midway Games, fa suoi altri 21 milioni per un totale di 66 milioni. A seguire due new entry: in terza posizione la commedia con Amy Schumer I Feel Pretty, che incassa 16 milioni di dollari; in quarta Super Troopers 2, diretto da Jay Chandrasekhar, sequel del film del 2001, con 14 milioni. Black Panther, il film di supereroi con il più alto incasso nella storia del cinema, già entrato nella top ten dei maggiori incassi di sempre, è ottavo e, con altri 4 milioni di dollari, porta il totale solo in Usa a 681 milioni.