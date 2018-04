Manuel, esce opera prima di Albertini

Manuel, opera prima di Dario Albertini, prodotto dalla BiBi Film di Angelo e Matilde Barbagallo con il contributo di TIMvision, presentato nella sezione Cinema nel Giardino alla 74. Mostra di Venezia sarà distribuito in Italia dalla Tucker Film a partire dal 3 maggio. Nel cast oltre ad Andrea Lattanzi, al suo esordio come protagonista, troviamo Francesca Antonelli, Renato Scarpa, Giulia Elettra Gorietti e Giulio Beranek. Il film è stato distribuito in Francia da Le Pacte dove ha raccolto un largo consenso di critica e pubblico.

Il primo film di Dario Albertini è il ritratto di un adolescente, forte, coinvolgente, sensibile, interpretato da Andrea Lattanzi. Manuel è un racconto di formazione asciutto e pudico, attentissimo a scansare le trappole dell'emotività e dedicato a tutti i Manuel di tutte le periferie: quelli che, nella vita, devono fa' er doppio della fatica, se non er triplo.