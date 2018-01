Jumanji ancora al top del box office Usa

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Con oltre 20 milioni di dollari di incassi nel weekend il film di avventura Jumanji: benvenuti nella giungla, campione di incassi anche in Italia, si conferma per la seconda settimana al top del box office americano, con un incasso totale che supera i 316 milioni di dollari. Sul podio Usa, a seguire, due nuove uscite: 12 Strong il film con Chris Hemsworth che racconta della prima unità speciale Usa inviata a combattere i talebani in Afganistan (in Italia non è ancora uscito) che ha incassato di 16,5 milioni di dollari e Nen of Thieves (Nella tana dei lupi) l'action thriller con Gerard Butler che arriverà nelle sale italiane il 22 febbraio e che in questo fine settimana in Usa ha incassato 15,3 milioni.

Scivola in quarta posizione (era secondo una settimana fa) The Post di Spielberg con Tom Hanks e Meryl Streep (da noi arriva il 1 febbraio) con 12,1 milioni, seguito da The Greatest Showman con 11 milioni. In totale l'incasso del botteghino americano nel weekend è di 138, 3 milioni di dollari