Incassi Usa, Jumanji spodesta Star Wars

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Sorpresa Jumanji: Benvenuti nella giungla al box office Usa. Con un incasso di 36 milioni di dollari (e un totale che sfiora i 245 milioni) l'adventure comedy di Jack Kasdan con Dwayne Johnson e Jack Black spodesta Star Wars: Gli ultimi Jedi, che al quarto week end in sala scivola in terza posizione e deve accontentarsi di 23,6 milioni di dollari (ma supera i 572 milioni totali). Debutto in seconda posizione per l'horror Insidious: L'ultima chiave, quarto capitolo del franchise, che rastrella 29,3 milioni di dollari.

Quarta piazza per The Greatest Showman, storia del fondatore del circo Barnum interpretato da Hugh Jackman, con 13,8 milioni di dollari (76 in totale), seguito da Pitch Perfect 3, commedia musicale in cui tornano Beca (Anna Kendrick), Ciccia Amy (Rebel Wilson) e le loro scalmanate amiche (10,2 milioni di dollari, 86 milioni totali). Crollano gli incassi di Tutti i soldi del mondo, il film di Ridley Scott sul rapimento Getty, solo decimo con 3,6 milioni di dollari (20,1 in totale).