Mibact, tutto pronto per "ArT you ready"

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Tutto pronto per 'Art you ready' il flash mob digitale del patrimonio culturale italiano previsto per domani. Su tutte le piattaforme social, riferiscono dal Mibact che ha lanciato l'iniziativa, già impazzano i post dei musei, parchi archeologici, biblioteche e archivi italiani che invitano i tanti visitatori che nel passato hanno scattato foto nelle loro sale a ripubblicarle per tutta la giornata di domani.

Immagini che - sottolineano dal ministero della cultura- serviranno a ricordare che il patrimonio culturale, sebbene momentaneamente chiuso al pubblico, è vivo e rappresenta l'anima pulsante della nostra identità. E quindi, che si tratti di andare a ripescare le foto nella galleria del proprio smartphone, di aprire i cassetti e sfogliare album fotografici di tanti anni fa o di rifotografare vecchie immagini in bianco e nero, la giornata sarà un modo per raccogliere e condividere sul web la bellezza e l'unicità del patrimonio culturale italiano e mostrarla al mondo intero. L'invito è rivolto a tutti e il passaparola ha già superato i confini nazionali anche grazie agli istituti di cultura e alle ambasciate che stanno rilanciando l'iniziativa". (ANSA).