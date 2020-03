Coronavirus: dopo Met chiudono altri musei a NY e Boston

Sulla scia del Met chiudono altri musei grandi e piccoli in America a causa del coronavirus. A Boston da domani non accetteranno più visitatori l'Harvard Art Museums, l'Institute of Contemporary Art, l'Isabella Stewart Gardner Museum e il Museum of Fine Arts.

Altre due chiusure, ma è probabilmente solo l'inizio, a New York con gi annunci della Frick Collection e del Jewish Museum.

Chiuso anche il Cima, Center for Italian Modern Art, e a Cold Springs, alle porte della Grande Mela, Magazzino for Italian Art, il museo privato dedicato all'Arte Povera nella valle dell'Hudson.