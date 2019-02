Le firme a sostegno dell'appello a Bonisoli contro il decreto sui restauratori

FIRME DEI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI CENTRALI ISCR E OPD, DEI DIRETTORI DELLE ANNESSE SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE, DEI PRESIDENTI DELLA CLASSE DI LAUREA ABILITANTE (LMR02) PRESSO GLI ATENEI ITALIANI, DEI PROFESSORI UNIVERSITARI, DEI PROFESSIONISTI RESTAURATORI DI ALTA FORMAZIONE, DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN RESTAURO E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E DEI REFERENTI DI ASSOCIAZIONI NAZIONALI.

1. Acquafredda Pasquale (presidente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Bari) 2. Afra Shirin 3. Albini Romana 4. Alessandri Angelo 5. Andaloro Maria (prof. emerito dell’Università degli studi La Tuscia) 6. Angeli Francesca 7. Angelini Cecilia 8. Angelini Marina 9. Antonelli Giovanna 10. Antonini Alessandro 11. Arcangeli Annamaria 12. Arena Valeria 13. Arrighi Chiara 14. Attura Donatella 15. Associazione Bianchi Bandinelli 16. Balsi Cecilia 17. Baratin Laura (presidente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Urbino) 18. Barbetti Ilaria 19. Barca Donatella (prof.sa Università della Calabria)20. Barchiesi Francesca 21. Bartolini Elisa 22. Barucci Luisa 23. Basilissi Giulia 24. Basilissi Wilma 25. Bassi Michela 26. Bassi Sara 27. Begani Provinciali Beatrice 28. Belletti Sara 29. Belligno Sara 30. Belluzzo Paolo 31. Beltrami Cristiana 32. Benato Alberto 33. Bertorello Carla 34. Biadaioli Irene 35. Bianchi Roberta 36. Biasin Gloria 37. Billi Eliana 38. Boetti Sofia 39. Bonamore Silvia 40. Borgioli Francesca 41. Borsellino Enzo (PA presso l’Università degli studi di Roma3) 42. Boscherini Roberta 43. Brancaleoni Maria Chiara 44. Bresci Lucia 45. Brunelli Ilaria 46. Bruschi Valeria47. Bucciarelli Manuel 48. Cambini Giacinto 49. Capanna Francesca (direttrice SAF ISCR) 50. Cappelloni Giulia 51. Capponi Gisella (già direttore dell'Istituto Superiore per la Conservazione e Restauro) 52. Capra Roberta 53. Capua Maria Concetta 54. Carpentieri Marianna 55. Caruso Fulvia (PA corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Pavia) 56. Casaccia Antonella 57. Casagrande Adriano 58. Casamento Tecla 59. Catalano Maria Ida (PA corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università della Tuscia) 60. Catanzaro Cristina 61. Cavezzali Donatella (già direttrice SAF ISCR) 62. Cecchini Adele 63. Cerasella Lisacoschi Crina 64. Ceriotti Maria Chiara 65. Cernieri Chiara 66. Cerreta Angela 67. Cervelli Eleonora 68. Cervi Giulia 69. Cesaretti Marta 70. Checchi Silvia 71. Ciarda Alexa 72. Ciatti Marco (direttore Opificio delle Pietre Dure) 73. Ciavatta Alice 74. Cibrario Laura 75. Cicala Simona 76. Cimò Marta 77. Ciocchetti Cristiana 78. Cirrincione Claudia 79. Civita Claudia 80. Colacicchi Alessandri Olimpia 81. Colonnello Domizia 82. Conti Paola 83. Corazza Aldo 84. Costa Eliana 85. Costa Silvana 86. Costanzi Cobau Andreina 87. Cova Giulia 88. Cozzolino Fabiana 89. Crimi Eleonora 90. D'Agostino Alice 91. D’Agostino Laura 92. Dal Monte Gabriella 93. Dalai Emiliani Marisa (prof. emerita di Storia dell’arte moderna presso la Sapienza, Università di Roma; già presidente commissione accreditamento titoli universitari di formazione per il restauro) 94. Danielli Christina 95. De Agrò Michela 96. De Angeli Stefano (presidente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università della Tuscia) 97. De Angelis Sara 98. De Bellis Daniela 99. De Lellis Clelia100. De Luca Daphne (Pac Università degli studi di Urbino Carlo Bo e di Roma 3) 101. De Luca Lidia 102. Demmelbauer Marco 103. De Monte Maria Gabriella 104. De Rossi Marianna 105. De Turres Simone 106. Di Gaetano Giancarlo 107. Di Gaetano Serena 108. Di Giambernardino Fiamma 109. Di Girolami Samantha 110. Di Lorenzo Fabiana 111. Di Marcello Stefania 112. Di Marco Chiara 113. Di Napoli Maria Rosaria 114. Diego Elia (presidente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Torino) 115. Dominijani Serena 116. Donati Angelica 117. Duprè Caroline 118. Facchini Vanessa 119. Fagiolo Marco 120. Faieta Manuela 121. Falcon Martinez Fernanda 122. Falivene Maria Rosaria (presidente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Roma Tor Vergata) 123. Fantoni Giovanni 124. Fazio Giuseppina 125. Ferro Valentine126. Ficacci Luigi (direttore Istituto Superiore per la Conservazione e Restauro) 127. Filetici Maria Grazia (funzionaria architetto presso la Soprintendenza archeologica di Roma) 128. Filippini Marta 129. Fiorani Claudia 130. Firriolo Noemi 131. Fondi Fabiana 132. Fonti Alessandro 133. Forcellino Antonio 134. Formilli Francesca 135. Fornari Chiara 136. Fossà Bianca 137. Franceschetti Giovanni 138. Fraticelli Giulia 139. Furelli Stefania (funzionaria storica dell’arte soprintendenza Beni Artistici e Storici dell’Umbria) 140. Gabriellini Chiara 141. Gaetani Carolina 142. Galanti Giorgia 143. Galetti Serena 144. Gammino Mario 145. Garofalo Claudia 146. Gennari Daniela 147. Ghia Giulia Silvia 148. Giammarinario Giulia 149. Gianturco Carla 150. Giorgi Cinzia 151. Giovannone Carla 152. Gioventù Eleonora 153. Girotto Beatrice 154. Giudice Stefania155. Giuliano Maddalena 156. Gomez Ubierna Marta 157. Gordini Livia 158. Gorga Camilla 159. Graziani Paola 160. Graziosi Francesca 161. Greco Doriana 162. Guercio Silvia 163. Guizzardi Cecilia 164. Hausmann Cecilia 165. Hilling Ana Marie 166. Hubert Elizabeth 167. Iafrate Sara 168. Jatta Fabiola 169. Jervis Anna Valeria 170. Knight Eugenie 171. Labriola Maria 172. Laglia Eva 173. Lanza Maria Cristina 174. Lavorini Barbara 175. Lecci Mariaclaire 176. Leone Sciabolazza Eleonora 177. Lia Francesco 178. Locatelli Giuliano 179. Loreti Elena 180. Malfanti Michela 181. Malintoppi Antonella 182. Mancini Camilla Fabrizia183. Mainieri Romana Francesca 184. Margaria Daniela 185. Marica Stipo Andreea Loredana 186. Marinelli Anna Maria 187. Marini Recchia Federica 188. Marotta Giuseppe 189. Marraffa Paola 190. Martelli Castaldi Monica 191. Martinelli Antonella 192. Marziali Alice 193. Massarelli Martina 194. Massari Silvia 195. Mastropasqua Paola 196. Mastrosanti Viviana 197. Mazzoni Elena 198. Meccoli Federica 199. Merelli Cristina 200. Micangeli Manuela 201. Micheli Mario (PA presso l’Università di Roma 3) 202. Michelozzi Maurizio 203. Migliorini Matilde 204. Mignani Viola 205. Minotti Debora 206. Modesti Chiara 207. Molè Nanni (già vice presidente associazione Organizzazione Restauratori Alta-formazione) 208. Montalbano Letizia (direttrice SAF OPD) 209. Montemaggiori Daria210. Montorsi Stefania 211. Montozzi Chiara 212. Mora Costanza 213. Morelli Alessandra (vice presidente associazione Restauratori Senza Frontiere) 214. Moretti Elvio (ricercatore corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Urbino) 215. Moroni Marina 216. Moroni Martina 217. Mossuto Silvia 218. Naldoni Nicoletta 219. Nani Amalia 220. Napoli Claudia 221. Napoli Marta 222. Nappo Livio 223. Nesi Mery 224. Olivetti Laura 225. Olivetto Sofia 226. Orfino Benedetta 227. Ortolani Cinzia 228. PallaFranco (presidente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Palermo) 229. Pallottini Giulia 230. Panuccio Martina 231. Papetti Debora 232. Parrinello Fabiola 233. Paris Rita (presidente associazione Bianchi Bandinelli) 234. Passeri Cristina 235. Pastorello Paolo (presidente Restauratori senza Frontiere236. Patriarca Martina 237. Pavan Martina 238. Pellegrino Serena (Vicepresidente Della VIII Commissione Ambiente, Territorio E Lavori Pubblici, XVII legislatura) 239. Penoni Sara 240. Percoco Alessandra 241. Perna Giacomo 242. Persichelli Liana 243. Petraroia Pietro (già soprintendente per i Beni Artistici e Storici) 244. Piacentini Fabio 245. Pilato Clarissa 246. Piovan Valentina 247. Pitocco Miriam 248. Pittella Giuseppe 249. Pogliani Paola (referente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università della Tuscia) 250. Pozzati Chiara 251. Procopio Giulia 252. Profiri Maria 253. Provinciali Barbara 254. Pucci Elisa 255. Raffaella D'Amico 256. Raggi Dacia 257. Ranieri Claudia 258. Re Giulia 259. Rebecca Picca Orlandi260. Ricca Francesca 261. Ricciardi Luciano262. Ricotta Nicola 263. Risolo Maria Alessandra 264. Rissotto Lidia (già direttrice Venaria Reale) 265. Rivalta Alice 266. Roberta Bollati 267. Roberta Boscherini 268. Rocco Laviano (prof. corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Bari) 269. Rollo Giulia 270. Romagnoli Angela (referente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Pavia) 271. Romagnoli Francesca Gaia 272. Rossi Desiree 273. Rossi Francesca 274. Rosso Egle 275. Rosanna Piervittori (PA corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Torino) 276. Rossi Pasquale (presidente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università Suor Orsola Benincasa di Napoli) 277. Rossi Valentina 278. Rossi Viviana 279. Rossignoli Guia 280. Rubino Ylenia 281. Ruggeri Laura 282. Sabatini Monica 283. Salvati Giulia 284. Salvetti Alice 285. Sandri Tiziana286. Santamaria Ulderico (direttore laboratori scientifici del Vaticano) 287. Scafuri Eleonora 288. Scarpulla Nicole 289. Scarrone Cristina 290. Schlinder Bettina 291. Schneider Kristian (presidente ARI-Restauratori d’Italia) 292. Scianni Desy 293. Scimia Simona 294. Scioscia Chiara 295. Scirpa Francesca 296. Sebastiani Matteo 297. Secco Suardo Lanfranco (presidente associazione Giovanni Secco Suardo) 298. Sechi Serena 299. Settini Kine 300. Sforzini Livia 301. Silvi Filippini Marta 302. Sideri Sabrina 303. Sinceri Ilaria 304. Sobrà Giorgio (direttore SAF sede distaccata ISCR di Matera) 305. Soldani Linda 306. Sorgoni Tiziana 307. Sorrentino Marta 308. Sottile Sabrina 309. Stallone Mauro 310. Stortini Silvia311. Tarantola Lucia 312. Tattini Filippo 313. Tenti Arianna 314. Terlizzi Chiara315. Tescarollo Giorgia 316. Todaro Cristiana 317. Toffolo Elisa 318. Tognoni Alice 319. Tomassetti Maria Cristina 320. Tomeucci Ambra 321. Tonini Valentina 322. Toppan Giulia 323. Torrisi Carla 324. Tortino Gennaro 325. Tosti Di Valminuta Francesca 326. Tramontano Antea 327. Triolo Licia 328. Usai Carlo 329. Vakalis Nikolas 330. Valota Giulia 331. Vandini Mariangela (presidente corso di laurea in restauro e Conservazione Beni Culturali Università di Bologna) 332. Vardaro Lucrezia 333. Vazio Cristina 334. Vendittozzi Giulia 335. Venezia Giulia 336. Vernuccio Camilla 337. Vespasiani Anita 338. Vischetti Flavia 339. Vittorini Orgeas Eleonora340. Vuerich Simona 341. Zaccheo Carla 342. Zampa Alessandra 343. Zarbà Manuela 344. Zatti Elisabetta