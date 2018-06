Arte: un monumento per agricoltori a Campo zero di Amatrice

L'arte è anche solidarietà, messaggio di speranza, simbolo di sostegno. Ad Amatrice è stato inaugurato oggi un monumento dedicato agli agricoltori e agli allevatori del centro distrutto dal terremoto dell'agosto 2016. E' una grande opera in bronzo, "Mucca con vitello nel paesaggio", che lo scultore Alfiero Nena ha voluto donare e far collocare presso il Campo Zero di Amatrice grazie all'opera dell'associazione di promozione sociale IL FORO di Roma e all'Associazione Terra di Amatrice, che si è occupata di realizzare un basamento al monumento con le pietre degli edifici crollati.

"Bisogna tenere in vita le attività, senza le quali non c'è ripresa. Voglio sostenere gli agricoltori e gli allevatori che non hanno abbandonato bestiame e terreni", ha detto lo scultore alla cerimonia inaugurale. "Quest'opera è un simbolo. Amatrice è viva e vivrà", ha detto l'assessore all'agricoltura e al turismo, Azelio Marsicola. Nena, trevigiano di nascita ma romano di adozione, si è formato all'Accademia delle Belle Arti sotto la guida di Emilio Greco. Sue opere ornano la basilica di S.Maria del Popolo a Roma, Villa Jovis sul Monte Tiberio a Capri, le Sacre Grotte Vaticane e molte piazze di Roma. Ora anche Amatrice. (ANSA).