Il fotografo americano David Douglas Duncan, intimo amico di Picasso nonché collega di Robert Capa, divenuto celebre per le sue foto della guerra in Corea, è morto ieri all'età di 102 anni in un ospedale di Grasse, in Costa Azzurra: è quanto annunciato dal Museo Picasso di Antibes.

Duncan viveva nel sud della Francia dagli anni Sessanta.

Tra i fotografi più influenti del XX secolo, ha coperto anche la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra in Vietnam.