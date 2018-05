Alla Sapienza la Fata Morgana all’ombra della Minerva

Inaugurata presso la Fontana della Minerva della Sapienza Università di Roma, alla presenza del rettore Eugenio Gaudi, l'installazione scultorea dell'artista Alberto Timossi “Fata Morgana/La fonte sospesa”, un'iniziativa curata dal direttore del Museo di Arte classica, Marcello Barbanera.

“Fata Morgana” è quel miraggio che, in presenza di condizioni atmosferiche particolari, permette di visualizzare immagini non vere. Nei mesi di luglio e agosto 2017, Alberto Timossi ha realizzato un’installazione, composta da 33 sculture galleggianti, sul laghetto del Rock Glacier del Col d’Olen, a 2722 metri di quota, in valle d’Aosta. L’evento, chiamato “Fata Morgana/Dentro l’Antropocene”, simulava la nascita di un canneto artificiale come risposta della natura agli sconvolgimenti in atto a causa del riscaldamento globale. I 33 elementi, di misura diversa, emergevano per la metà della loro lunghezza. L’intervento scultoreo è stato possibile grazie alla collaborazione dell’Università di Torino, che da anni segue una ricerca sulle caratteristiche del piccolo lago bagnato da una rara forma di ghiacciaio.

Sulla Vasca della Minerva dell’Università La Sapienza, ”Fata Morgana /La fonte sospesa“ pone l’attenzione su di un tema di grande attualità: l’acqua.

La linea di galleggiamento/equilibrio dell’installazione, che equivale alla quota 2722 del precedente intervento, rimane fissa a mezz’aria, segnalata da una sottile linea nera, ben al di sopra della superficie della vasca. Alcuni elementi risultano quindi sospesi, precari, mentre altri si abbassano in tutta la loro lunghezza fino alla superficie. La differenza di quota segnala la mancanza di questa importante risorsa naturale, l’acqua, fondamentale per la vita, e denuncia la sofferenza degli equilibri naturali di fronte al clima che cambia.

Il valore simbolico della Fontana, che rappresenta il desiderio di conoscenza, alimentato dalla statua di Atena/Minerva (opera di Arturo Martini del 1935), coincide qui con la necessità di studio e di indagine dei fenomeni che indicano il cambiamento.

L’evento fa parte del Maggio Museale, promosso da la Sapienza Università di Roma, durante il quale il campus universitario si trasforma in uno spazio aperto a persone di tutte le età: esposizioni temporanee, seminari e conferenze, laboratori ludico-didattici, concerti MuSa e visite guidate alle collezioni.