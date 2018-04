'On the road', immagini Anas a Reggio E.

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 24 APR - Le immagini storiche di Anas, scattate sulla via Emilia ai tempi del boom che cambiò l'Italia, saranno in mostra il 27 e 28 aprile a Reggio nell'ambito della mostra archeologica 'On the road. Via Emilia 187 a.C.', in corso al Palazzo dei Musei fino al primo luglio.

Il roadshow 'Congiunzioni' promosso in occasione dei 90 anni di Anas, celebrati insieme all'ANSA, propone la mostra fotografica 'Mi ricordo la strada', a cura di Emilia Giorgi e Antonio Ottomanelli.

'On the road', articolata in 400 reperti, diversi dei quali di assoluta importanza storico-archeologica, offre al pubblico un racconto su due livelli: il 'sotto', ovvero la storia antica di questa colossale opera viaria, e il 'sopra', l'attualità della via Emilia. Le immagini 'storiche' che Anas propone a corredo dell'esposizione completano quel progetto contribuendo in modo significativo alla sua declinazione nel Contemporaneo, offrendo un 'amarcord' sulla via Emilia nel secondo dopoguerra, tra gli anni '50 e '60.