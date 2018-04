'La pelle del soldato' a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - "La pelle del soldato. Uniformi, corazze, elmetti e maschere antigas dalla Prima guerra mondiale al Duemila" è il titolo di una mostra allestita al Castello di Rovereto, sede dal Museo storico italiano della guerra. In esposizione materiali provenienti dalle collezioni del Museo della Guerra ed altri prestati da istituzioni culturali e militari e da aziende del settore difesa. Un'attenzione particolare è stata riservata alle dotazioni degli Alpini.

Si va dagli elmetti di fine Ottocento alle prime corazze in acciaio in dotazione ai soldati della prima guerra mondiale impegnati in prima linea a tagliare i reticolati nella terra di nessuno, dalle divise "corazzate" dell'Esercito italiano usate dai soldati artificieri impegnati in azione di sminamento al prototipo delle nuove divise tecnologiche. E poi varie curiosità: dai prototipi delle maschere antigas a decine di elmetti e alle divise che via via si sono evolute sia cromaticamente sia nei materiali. La mostra resterà aperta fino al 31 marzo 2019.