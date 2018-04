Fuorisalone, anteprima mostra Matisse

(ANSA) - AOSTA, 17 APR - Il Forte di Bard, polo espositivo valdostano, sbarca al Fuorisalone 2018 di Milano con l'anteprima della mostra estiva 'Henri Matisse. Sulla scena dell'arte'. Fino al 22 aprile, l'allestimento porta all'interno di Nicola Quadri Studio, in via Pier Lombardo 30, alcune anticipazioni del progetto espositivo dedicato al rapporto dell'artista francese con il teatro la drammaturgia. I colori e le linee di Matisse immergono lo spettatore in un'installazione di grande forza visiva. Una sezione è destinata a Book Shop Taschen, che propone titoli di edizioni d'arte non esclusivamente legate a Matisse.

Al Forte di Bard è poi dedicata l'opera del videomaker americano Mark Lewis che ha girato il cortometraggio Forte!, sorvolando dall'alto di un elicottero la rocca, la fortezza, il fiume, le montagne e le vallate circostanti disseminate di laghi alpini.

Partner della preview è Remuzzi Marmi. (ANSA).