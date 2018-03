Inaugurata Villa dei mosaici di Spello

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Inaugurata a Spello la Villa dei mosaici, una delle scoperte archeologiche più straordinarie dell'Umbria.

La Villa dei mosaici di Spello - si legge nel sito del Comune - si trovava lungo un ramo secondario della Via Flaminia, che da Roma arrivava a Rimini attraversando l'Umbria. I venti ambienti riportati alla luce sono pertinenti al settore centrale della villa, per una superficie totale di circa 500 metri quadrati. Di questi ambienti, dieci conservano pavimenti a mosaici policromi di grande bellezza, con motivi geometrici e figurati. Gli studi hanno individuato due fasi costruttive ben distinte: la prima in età augustea (27 a.C.-14 d.C.), la successiva in piena età imperiale, tra il II e gli inizi del III secolo d.C.

"L'Umbria - ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini - si arricchisce di un nuovo museo con una struttura moderna e multimediale, frutto di un percorso condiviso di scoperta, salvaguardia e valorizzazione di un tesoro finora sconosciuto".